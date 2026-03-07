Рейтинг@Mail.ru
Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:21 07.03.2026 (обновлено: 10:32 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/sobaka-2079194057.html
Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль
Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль
Алина Кудисова шла в группе лидеров и претендовала на победу в марафоне свободным стилем на 50 км на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России, но... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T10:21:00+03:00
2026-03-07T10:32:00+03:00
южно-сахалинск
россия
юрий бородавко
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794077695_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_92403d9b68c685f4836d6fef0f77cdd5.jpg
https://ria.ru/20260307/krupitskaja-2079192213.html
южно-сахалинск
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794077695_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_1403c704c46ad72fc2b554f0c3c5be11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
южно-сахалинск, россия, юрий бородавко
Южно-Сахалинск, Россия, Юрий Бородавко, Лыжные гонки
Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль

Бородавко заявил, что бросившаяся под ноги собака лишила лыжницу Кудисову медали

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Бородавко
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Юрий Бородавко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Алина Кудисова шла в группе лидеров и претендовала на победу в марафоне свободным стилем на 50 км на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России, но бросившаяся под ноги собака нанесла лыжнице травму и разрушила ее надежды, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку.
«
"Сегодня было хорошее самочувствие у Алины Кудисовой, у нее хорошо работали лыжи. Она боролась за победу в гонке и как минимум претендовала на одну из медалей. Очень обидная ситуация. Но и для Арины Кусургашевой это столкновение стало серьезным стрессом, когда она упала и лицом и грудью ударилась о снег. Это громадный стресс, но Арина нашла в себе силы и продолжила гонку", - сказал Бородавко.
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км на чемпионате России
Вчера, 10:04
 
Лыжные гонкиЮжно-СахалинскРоссияЮрий Бородавко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала