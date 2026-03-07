https://ria.ru/20260307/sobaka-2079194057.html
Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль
Алина Кудисова шла в группе лидеров и претендовала на победу в марафоне свободным стилем на 50 км на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России, но... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Алина Кудисова шла в группе лидеров и претендовала на победу в марафоне свободным стилем на 50 км на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России, но бросившаяся под ноги собака нанесла лыжнице травму и разрушила ее надежды, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку.
"Сегодня было хорошее самочувствие у Алины Кудисовой, у нее хорошо работали лыжи. Она боролась за победу в гонке и как минимум претендовала на одну из медалей. Очень обидная ситуация. Но и для Арины Кусургашевой это столкновение стало серьезным стрессом, когда она упала и лицом и грудью ударилась о снег. Это громадный стресс, но Арина нашла в себе силы и продолжила гонку", - сказал Бородавко
