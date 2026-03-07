Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Алина Кудисова шла в группе лидеров и претендовала на победу в марафоне свободным стилем на 50 км на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России, но бросившаяся под ноги собака нанесла лыжнице травму и разрушила ее надежды, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку.