В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:27 07.03.2026 (обновлено: 15:52 07.03.2026)
В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян
В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян - РИА Новости, 07.03.2026
В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян
Порядка 3,6 тысячи российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщают в Ассоциации... РИА Новости, 07.03.2026
туризм
шри-ланка
ближний восток
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
шри-ланка
ближний восток
россия
шри-ланка, ближний восток, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Шри-Ланка, Ближний Восток, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян

АТОР: 3,6 тыс россиян застряли на Шри-Ланке из-за конфликта на Ближнем Востоке

© AP Photo / Eranga JayawardenaШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Шри-Ланка. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Порядка 3,6 тысячи российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"По оценкам АТОР, на острове сейчас могут находиться более восьми тысяч россиян. Из них "застряли" около 3,6 тысячи туристов из РФ. Это те, у кого были билеты на стыковочные рейсы арабских авиакомпаний и чей отпуск подошел к концу, вместе с теми, кто улетел на Шри-Ланку в попытках выбраться с других островов Индийского океана (но количество последних не столь значительное)", - сказали в АТОР.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Стоимость билета из Шри-Ланки в Москву подскочила до полумиллиона рублей
Вчера, 01:27
По их данным, из всех застрявших туристов менее 800 человек - организованные.
В ассоциации отметили, что туроператоры за свой счет размещают задержавшихся из-за отмены стыковок арабских авиакомпаний россиян с пакетными турами, продлевая им проживание или предоставляя другие отели на время задержки.
«
"Туристы, купившие только отель, а также самостоятельные путешественники оплату проживания производят за свой счет", - добавили там.
Отмечается, что посольство России просит застрявших на Шри-Ланке туристов оперативно заполнить онлайн-форму по ссылке для передачи информации авиакомпаниям. Такая мера необходима, чтобы посольство могло достоверно оценивать происходящее и выходить на контакт с авиакомпаниями, имея на руках данные по каждому туристу.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
До восьми тысяч россиян не могут вернуться из-за кризиса на Ближнем Востоке
1 марта, 10:52
В АТОР также рекомендуют туристам держать связь со своими турагентами, следить за информацией авиакомпаний и при необходимости приобрести новый полис медицинского страхования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Минтранс рассказал о возврате денег за авиабилеты
1 марта, 20:44
 
ТуризмШри-ЛанкаБлижний ВостокРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
