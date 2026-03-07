В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Порядка 3,6 тысячи российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщают в Ассоциации туроператоров России ( Порядка 3,6 тысячи российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщают в Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

« "По оценкам АТОР , на острове сейчас могут находиться более восьми тысяч россиян. Из них "застряли" около 3,6 тысячи туристов из РФ . Это те, у кого были билеты на стыковочные рейсы арабских авиакомпаний и чей отпуск подошел к концу, вместе с теми, кто улетел на Шри-Ланку в попытках выбраться с других островов Индийского океана (но количество последних не столь значительное)", - сказали в АТОР.

По их данным, из всех застрявших туристов менее 800 человек - организованные.

В ассоциации отметили, что туроператоры за свой счет размещают задержавшихся из-за отмены стыковок арабских авиакомпаний россиян с пакетными турами, продлевая им проживание или предоставляя другие отели на время задержки.

« "Туристы, купившие только отель, а также самостоятельные путешественники оплату проживания производят за свой счет", - добавили там.

Отмечается, что посольство России просит застрявших на Шри-Ланке туристов оперативно заполнить онлайн-форму по ссылке для передачи информации авиакомпаниям. Такая мера необходима, чтобы посольство могло достоверно оценивать происходящее и выходить на контакт с авиакомпаниями, имея на руках данные по каждому туристу.

В АТОР также рекомендуют туристам держать связь со своими турагентами, следить за информацией авиакомпаний и при необходимости приобрести новый полис медицинского страхования.