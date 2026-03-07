Рейтинг@Mail.ru
Организаторы прокомментировали инцидент с собакой на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:41 07.03.2026 (обновлено: 10:43 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/shamsutdiny-2079196281.html
Организаторы прокомментировали инцидент с собакой на чемпионате России
Организаторы прокомментировали инцидент с собакой на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Организаторы прокомментировали инцидент с собакой на чемпионате России
Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам не могли поставить сотрудников на каждые пять метров трассы, чтобы избежать досадного инцидента с собакой,... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T10:41:00+03:00
2026-03-07T10:43:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
сахалинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_249:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_6a91eb9d9e798799e16b2883a90c9cd2.jpg
https://ria.ru/20260307/sobaka-2079194057.html
россия
сахалинская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_1159:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_dd405bde47583aae23db2e34977c41c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сахалинская область
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Сахалинская область
Организаторы прокомментировали инцидент с собакой на чемпионате России

Шамсутдинов: организаторы ЧР не могут ставить сотрудников на каждые пять метров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛыжные гонки
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам не могли поставить сотрудников на каждые пять метров трассы, чтобы избежать досадного инцидента с собакой, сбившей лыжниц в марафоне, заявил РИА Новости председатель Федерации лыжных гонок Сахалинской области Михаил Шамсутдинов.
В субботу на чемпионате России прошел женский марафон на 50 км. На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки - Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, но упустила лидерство и финишировала седьмой.
"Мы организовали безопасность - по трассе расставлены сотрудники, которые контролируют, чтобы на нее не могли попасть посторонние лица. У нас нет жесткого ограждения по периметру трассы, ее протяженность составляет 7,5 километра, полностью оградить ее довольно сложно. Мы расставили порядка 15 сотрудников безопасности на проблемных участках, где возможен проход посторонних лиц и собак. К сожалению инцидент произошел. Непонятно, как они попали на трассу. Мы не можем каждые пять метров поставить по сотруднику - сколько бы людей ни поставили, возможны какие-то нюансы", - признал Шамсутдинов.
Глава местной федерации подчеркнул, что организация берет всю ответственность на себя и в будущем может поставить на протяжении всей трассы ограждение.
"Это очень затратно с точки зрения финансирования. Тем не менее случай произошел, мы его принимаем. Хочу пожелать спортсменке крепкого здоровья. Надеюсь, в дальнейшем такого не повторится. Из практики - домашние животные здесь периодически появляются. Но обычно они с поводками и с хозяевами. В этот раз людей рядом не наблюдалось. Мы обязательно разберемся в этом инциденте", - добавил собеседник агентства.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль
Вчера, 10:21
 
Лыжные гонкиСпортРоссияСахалинская область
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала