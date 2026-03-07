Организаторы прокомментировали инцидент с собакой на чемпионате России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам не могли поставить сотрудников на каждые пять метров трассы, чтобы избежать досадного инцидента с собакой, сбившей лыжниц в марафоне, заявил РИА Новости председатель Федерации лыжных гонок Сахалинской области Михаил Шамсутдинов.

В субботу на чемпионате России прошел женский марафон на 50 км. На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки - Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, но упустила лидерство и финишировала седьмой.

"Мы организовали безопасность - по трассе расставлены сотрудники, которые контролируют, чтобы на нее не могли попасть посторонние лица. У нас нет жесткого ограждения по периметру трассы, ее протяженность составляет 7,5 километра, полностью оградить ее довольно сложно. Мы расставили порядка 15 сотрудников безопасности на проблемных участках, где возможен проход посторонних лиц и собак. К сожалению инцидент произошел. Непонятно, как они попали на трассу. Мы не можем каждые пять метров поставить по сотруднику - сколько бы людей ни поставили, возможны какие-то нюансы", - признал Шамсутдинов.

Глава местной федерации подчеркнул, что организация берет всю ответственность на себя и в будущем может поставить на протяжении всей трассы ограждение.