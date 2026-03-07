Рейтинг@Mail.ru
Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:56 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/sbornaja-2079301798.html
Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча
Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча
Женская сборная России по футболу вернулась после товарищеских матчей в ОАЭ, сообщается в Telegram-канале команды. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T23:56:00+03:00
2026-03-07T23:56:00+03:00
футбол
спорт
юрий красножан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884266260_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_223bb74e9830aa81561c73ed6ddf88c5.jpg
https://ria.ru/20260307/futbol-2079299794.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884266260_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_9e15c86ca4fef72d2ccf0aa82bdb9672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юрий красножан
Футбол, Спорт, Юрий Красножан
Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча

Женская сборная России по футболу вернулась после товарищеских матчей в ОАЭ

© Фото : Пресс-служба Женской сборной России по футболуЖенская сборная России по футболу
Женская сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Пресс-служба Женской сборной России по футболу
Женская сборная России по футболу. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Женская сборная России по футболу вернулась после товарищеских матчей в ОАЭ, сообщается в Telegram-канале команды.
Ранее футболистки отправились в ОАЭ для проведения тренировочных сборов, в рамках которых они сыграли товарищеские матчи против сборных Танзании (4:1) и Ганы (0:4). Запланированная на 6 марта встреча против команды Гонконга была отменена, причины не сообщались. Ранее главный тренер сборной России Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.
"Мы дома. Наша сборная вернулась из ОАЭ. Позади 11 насыщенных дней сборов, более 13 часов перелета и множество незабываемых моментов Наш первый сбор в 2026 году официально завершен!" - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ.
Алехандро Гарначо и Жоао Педро - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Челси" обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Вчера, 23:35
 
ФутболСпортЮрий Красножан
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала