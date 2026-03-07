Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Женская сборная России по футболу вернулась после товарищеских матчей в ОАЭ, сообщается в Telegram-канале команды.
Ранее футболистки отправились в ОАЭ для проведения тренировочных сборов, в рамках которых они сыграли товарищеские матчи против сборных Танзании (4:1) и Ганы (0:4). Запланированная на 6 марта встреча против команды Гонконга была отменена, причины не сообщались. Ранее главный тренер сборной России Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.
"Мы дома. Наша сборная вернулась из ОАЭ. Позади 11 насыщенных дней сборов, более 13 часов перелета и множество незабываемых моментов Наш первый сбор в 2026 году официально завершен!" - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ.