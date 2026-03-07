https://ria.ru/20260307/sbornaja-2079266903.html
Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
биатлон
спорт
стурла легрейд
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок мира по биатлону
спорт, стурла легрейд, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Стурла Легрейд, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Кубок мира по биатлону
