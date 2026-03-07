МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Скотт Риттер — человек, который семь лет работал инспектором ООН в Ираке, служил в разведке морской пехоты США, был внутри системы и знает, как она работает.

Что произойдет, если прогнозы критика политики США снова сбудутся?

Риттер жестко критикует внешнюю политику Соединенных Штатов. Он неоднократно повторял, что она движима исключительно собственными интересами Америки. "Америка пожертвовала Украиной ради собственных интересов и политических амбиций", — считает он.

Говоря о НАТО, Риттер считает, что альянс — это "бумажный тигр". В сентябре 2025-го, после того как президент Трамп назвал Россию "бумажным тигром", Риттер парировал : по его мнению, это определение гораздо больше подходит НАТО. Он уверен, что альянс не сможет справиться с серьезными задачами без поддержки США.

Он также обвиняет Вашингтон в создании условий для ядерной войны с Россией. "Мы создали условия для ядерной войны с Россией", — заявлял Риттер, критикуя эскалацию со стороны Запада.

Он отмечает, что предыдущие столкновения — в 2024 и 2025 годах — рассматривались как ограниченные операции, которые можно было быстро остановить дипломатией. Сейчас ситуация иная : "Этот конфликт подается как экзистенциальный. Когда на столе стоит смена режима, победитель может быть только один".

По словам аналитика, это означает, что стороны изначально закладывают максимальные цели: либо демонтаж власти в Тегеране, либо вытеснение американского военного присутствия из региона.

"Любой, кто думает, что такая цель может быть достигнута быстро и малой ценой, может серьезно недооценивать масштаб такой войны", — считает он.

Иранское руководство пришло к выводу, что проблема для него — не столько ядерная программа или ракеты, сколько долгосрочная стратегия давления со стороны США и Израиля: "В Тегеране убеждены, что корень этой "бесконечной войны" — стремление ослабить или заменить исламскую республику".

Поэтому, утверждает аналитик, Иран начал готовить более масштабный сценарий ответа. "Цена попытки смены режима должна стать настолько высокой, чтобы страны, которые в этом участвуют, были вынуждены остановиться".

По его мнению, речь идет не только об ударах по Израилю, но и о потенциальных атаках по всей сети американских баз на Ближнем Востоке.

Как может закончиться конфликт

Риттер считает, что ключевой фактор — длительность войны. По его оценке, "Иран, похоже, готов к конфликту, который может продолжаться месяцами".

"Планирование со стороны США и Израиля, по-видимому, исходило из предположения, что операцию можно завершить за дни или недели", — отмечает он.

Одним из самых опасных факторов Риттер называет возможную блокаду Ормузского пролива: "Любая длительная блокировка Ормузского пролива станет серьезной эскалацией".