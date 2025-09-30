https://ria.ru/20250930/tramp-2045503349.html

Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр"

Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр"

Президент США Дональд Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр", несмотря на свое обещание больше так не делать. РИА Новости, 30.09.2025

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр", несмотря на свое обещание больше так не делать. Ранее американский лидер в Truth Social написал, что, по его мнению, Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее, однако, он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр" – это заявление он сделал всего пять дней назад, 25 сентября. "Я так разочарован в президенте (России Владимире) Путине. Я сказал, что думал, он покончит с этим, ему следовало покончить с этой войной за неделю. И я сказал ему: "Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?" - сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, что Россия - это "бумажный тигр", заявил, что Россия, скорее, не тигр, а медведь, и бумажных медведей не бывает.

