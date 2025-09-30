https://ria.ru/20250930/tramp-2045503349.html
Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр"
Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр" - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр"
Президент США Дональд Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр", несмотря на свое обещание больше так не делать. РИА Новости, 30.09.2025
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр", несмотря на свое обещание больше так не делать. Ранее американский лидер в Truth Social написал, что, по его мнению, Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее, однако, он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр" – это заявление он сделал всего пять дней назад, 25 сентября. "Я так разочарован в президенте (России Владимире) Путине. Я сказал, что думал, он покончит с этим, ему следовало покончить с этой войной за неделю. И я сказал ему: "Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?" - сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, что Россия - это "бумажный тигр", заявил, что Россия, скорее, не тигр, а медведь, и бумажных медведей не бывает.
россия
сша
украина
