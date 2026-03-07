https://ria.ru/20260307/posol-2079164038.html
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады
Посол России в Италии Алексей Парамонов в пятницу посетил церемонию открытия Зимней Паралимпиады в Вероне, в которой приняла участие делегация российской... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T02:05:00+03:00
2026-03-07T02:05:00+03:00
2026-03-07T03:11:00+03:00
алексей парамонов
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
спорт
вокруг спорта
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады
Посол России в Италии Парамонов посетил церемонию открытия Паралимпиады в Вероне