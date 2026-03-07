Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 07.03.2026 (обновлено: 03:11 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/posol-2079164038.html
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады
Посол России в Италии Алексей Парамонов в пятницу посетил церемонию открытия Зимней Паралимпиады в Вероне, в которой приняла участие делегация российской... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T02:05:00+03:00
2026-03-07T03:11:00+03:00
алексей парамонов
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079152309_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_58b5049dc1fc06a3371619921aed3ed1.jpg
https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079144702.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079152309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_353200875b173a1aaf340e676523a838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
алексей парамонов, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, спорт, вокруг спорта
Алексей Парамонов, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Спорт, Вокруг спорта
Посол России в Италии посетил церемонию открытия Паралимпиады

Посол России в Италии Парамонов посетил церемонию открытия Паралимпиады в Вероне

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Церемония открытия Паралимпиады - 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВЕРОНА, 7 мар – РИА Новости. Посол России в Италии Алексей Парамонов в пятницу посетил церемонию открытия Зимней Паралимпиады в Вероне, в которой приняла участие делегация российской сборной, допущенной к соревнованиям, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с ним российскую команду поддерживала целая группа сотрудников посольства в Риме и генконсульства в Милане. Перед началом церемонии Парамонов сфотографировался с делегацией из России под руководством президента Паралимпийского комитета (ПКР) Павла Рожкова.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитете (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Рожков: российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде с флагом и гимном
6 марта, 22:57
 
Алексей ПарамоновПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала