В Петербурге завели дело после поджога АЗС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили после поджога АЗС в Петербурге четырнадцатилетним подростком, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщает пресс-служба.
По версии следствия, 7 марта неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнего совершить поджог топливораздаточной колонки в посёлке Металлострой Колпинского района города Санкт-Петербурга. В результате возгорания никто не пострадал.
В ГСУ СК добавили, что по подозрению в совершении данного преступления задержан 14-летний подросток. В ближайшее время с ним планируется проведение следственных действий.
Ранее Росгвардия сообщила, что задержала молодого человека за поджог автозаправочной станции в Санкт-Петербурге. Юношу увидел случайный прохожий, который проследовал за ним, он на ходу сообщил о произошедшем и передал приметы.
По данным главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, на автозаправочной станции размером три на семь метров происходило горение по всей площади. В 15.49 пожар ликвидирован.