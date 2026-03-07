Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге завели дело после поджога АЗС - РИА Новости, 07.03.2026
20:39 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/peterburg-2079281656.html
В Петербурге завели дело после поджога АЗС
В Петербурге завели дело после поджога АЗС - РИА Новости, 07.03.2026
В Петербурге завели дело после поджога АЗС
Уголовное дело о теракте возбудили после поджога АЗС в Петербурге четырнадцатилетним подростком, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 07.03.2026
происшествия, санкт-петербург, россия, колпинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Колпинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге завели дело после поджога АЗС

В Петербурге завели дело после поджога АЗС подростком

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили после поджога АЗС в Петербурге четырнадцатилетним подростком, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщает пресс-служба.
По версии следствия, 7 марта неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнего совершить поджог топливораздаточной колонки в посёлке Металлострой Колпинского района города Санкт-Петербурга. В результате возгорания никто не пострадал.
В ГСУ СК добавили, что по подозрению в совершении данного преступления задержан 14-летний подросток. В ближайшее время с ним планируется проведение следственных действий.
Ранее Росгвардия сообщила, что задержала молодого человека за поджог автозаправочной станции в Санкт-Петербурге. Юношу увидел случайный прохожий, который проследовал за ним, он на ходу сообщил о произошедшем и передал приметы.
По данным главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, на автозаправочной станции размером три на семь метров происходило горение по всей площади. В 15.49 пожар ликвидирован.
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали
