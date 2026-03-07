В Петербурге завели дело после поджога АЗС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар - РИА Новости . Уголовное дело о теракте возбудили после поджога АЗС в Петербурге четырнадцатилетним подростком, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

В ГСУ СК добавили, что по подозрению в совершении данного преступления задержан 14-летний подросток. В ближайшее время с ним планируется проведение следственных действий.