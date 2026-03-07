https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079208222.html
Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии
Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Новости
ru-RU
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске.
Она выступила в классе LW 6/8-2, финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды и принесла российской сборной первую медаль. Ворончихина — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.
Горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером в той же дисциплине. Он выступил в классе LW6/8-2 и пришел к финишу с результатом одна минута 18,40 секунды.
В 2014-м спортсмен победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи. Тогда же он завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. В 2018-м в Пхенчхане выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 15 марта.