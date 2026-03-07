Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии

Она выступила в классе LW 6/8-2 , финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды и принесла российской сборной первую медаль. Ворончихина — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.

Горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером в той же дисциплине. Он выступил в классе LW6/8-2 и пришел к финишу с результатом одна минута 18,40 секунды.

В 2014-м спортсмен победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи. Тогда же он завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. В 2018-м в Пхенчхане выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.