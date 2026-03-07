Рейтинг@Mail.ru
Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии
12:10 07.03.2026 (обновлено: 15:03 07.03.2026)
Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии
Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске.
Она выступила в классе LW 6/8-2, финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды и принесла российской сборной первую медаль. Ворончихина — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.
Горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером в той же дисциплине. Он выступил в классе LW6/8-2 и пришел к финишу с результатом одна минута 18,40 секунды.
В 2014-м спортсмен победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи. Тогда же он завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. В 2018-м в Пхенчхане выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
