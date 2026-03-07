Посол Азербайджана раскрыл позицию Баку по мерам на инцидент в Нахичевани

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Позиция Баку по ответным мерам на инцидент в Нахичевани, где ранее зафиксировали атаку дронов с территории Ирана, включает в себя политические, дипломатические и военные меры, заявил посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев.