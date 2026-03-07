Флаг России вернули в мировой спорт: главное с открытия Паралимпиады

Впервые с момента отстранения от международных турниров сборная России приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр, гордо пронеся флаг страны. Как приняли россиян в Италии - в материале РИА Новости Спорт.

Милан не выдерживает столкновения моды и спорта

Первое, что видят туристы, приземлившись в миланском аэропорту Мальпенса, - огромные разноцветные баннеры, приветствующие зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр. Множество билбордов, указателей и наклеек на полу с координацией для делегаций и представителей медиа. Первое впечатление - город живет проходящими спортивными событиями. Но для Милана, который славится высокой модой и где одежда - не просто вещи, а культурный код, это несколько странно. Спорт с его силой и преодолением сложно сочетать с размеренным изяществом и легкостью, присущим итальянцам. Возможно, поэтому в самом городе практически нет знаков, намекающих на то, что именно здесь скоро пройдет главное событие жизни для паралимпийских атлетов.

Прозрачные вывески с надписью "Milano/Cortina 2026" и лайтбоксы с информацией про предстоящие Игры не добавляют городу праздничного настроения. Сильнее же бросаются в глаза красочные баннеры на ограждениях вокруг достопримечательностей, перетягивающие на себя все внимание.

В Вероне, которой доверили провести два важных события - церемонию закрытия Олимпиады и церемонию открытия Паралимпиады - ситуация была немногим лучше. На одной из самых туристических улиц чуть дальше знаменитого дома Джульетты расположилась небольшая фотогалерея спортсменов. Чуть ниже по улице одиноко стоял символ Паралимпийских игр.

С утра в день церемонии открытия итальянцев скорее волновал их кофе, при выборе которого, кстати, туристу надо быть осторожным, ведь заказав латте, можно выпить стакан обычного теплого молока (с итальянского языка latte переводится как молоко). Туристы же были обеспокоены перекрытыми дорогами - главная достопримечательность города "Арена-ди-Верона" была оцеплена со всех сторон, не давая никакой возможности насладиться видом на античный амфитеатр. Журналисты с помощью аккредитаций могли миновать первое ограждение, но на втором им непременно говорили, что вход будет открыт лишь за несколько часов до церемонии. Поэтому любопытным путешественникам оставалось только подглядывать в небольшие дырочки между заборами.

"Политике не место на Паралимпиаде"

В том, что церемония открытия Паралимпийских игр пройдет с итальянским лоском, сомнений не было. Организаторы уже продемонстрировали дань традициям с ноткой местной элегантности во время Олимпиады. Но за несколько недель до старта Паралимпиады МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в соревнованиях российских спортсменов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Польши также сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады. Президенту организации Эндрю Парсонсу даже пришлось разослать пресс-релиз национальным делегациям, в котором он попросил не придавать политический окрас отказам от участия в церемонии открытия.

Но политические вопросы так или иначе коснулись российских спортсменов - им не выдали смартфоны Samsung, которые предназначаются участникам Игр. В IPC подобный инцидент объяснили соблюдением действующего законодательства о санкциях.

« "В целях соблюдения действующего законодательства о санкциях запрещено выдавать устройства спортсменам из определенных стран. Однако Международный паралимпийский комитет будет работать над тем, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Паралимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и услугам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства", - заявил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.

Диджей с протезом руки на арене для гладиаторов

Арену, построенную в 30 году нашей эры для проведения гладиаторских боев, в 2026 году преобразовали в большой театр под открытым небом для приема спортсменов, делегаций и зрителей со всего мира. Впервые церемония открытия Паралимпийских игр состоялась на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правительство Италии помимо этого также инвестировало 20 миллионов евро в улучшение доступности в Вероне и его окрестностях, в общественные места и городские маршруты. Но даже возможность увидеть представление в античном памятнике не заполнили трибуны полностью - одна треть мест осталась свободной.

Концепция сцены была основана на капле воды, которая превращается из жидкости в твердое вещество, что позволяет заниматься зимними видами спорта. Капля воды находится в центре сцены и определяет дизайн всего, что происходит дальше. Организаторы поставили перед собой цель - дать шоу высочайшего уровня, способного объединить итальянскую культуру, паралимпийские сюжеты и современные языки.

Церемония началась с танцоров, изображающих итальянский флаг, пока параллельно модель с невусом Ота Карлотта Бертотти выносила итальянский флаг. Позже она вручила его паратриатлонистке Веронике Йоко Плебани, начавшей свою паралимпийскую карьеру на зимних Играх в Сочи в 2014 году. Первая официальная часть закончилась гимном Италии в исполнении итальянской певицы Мими Карузо.

Затем на сцену вышел Dj Miky Bionic, псевдоним которого исходит из его личной истории. В юном возрасте в результате несчастного случая он потерял левую руку, и теперь его неотъемлемая часть - бионический протез руки. В нем используются датчики, считывающие мышечные сигналы, что позволяет ему манипулировать виниловыми пластинками и микшерами с необычайной точностью.

Пока диджей зажигал публику музыкой, в центре арены танцевала группа волонтеров. Именно через них проходили представители всех стран.

Federazione Russa

Парад наций является центральным мероприятием церемонии. Делегации разных стран мира идут по подиуму, представляя свои государства, в этот раз российские спортсмены не исключение. Но лично смогла присутствовать лишь одна спортсменка - призер чемпионата мира по лыжным гонкам Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным.

В этом году из-за загруженности спортсменов и дальнего расположения спортивных объектов друг от друга IPC предложил национальным комитетам прислать на церемонию двух спортсменов и двух официальных лиц. Часть спортсменов от каждого национального комитета были приглашены для участия в короткометражных фильмах, которые были сняты в Паралимпийских деревнях и показаны во время парада спортсменов.

« "Рада, конечно, наконец-то участвовать. Волнуетесь? Есть немного", - скромно поделилась с журналистами Багиян ощущениями от происходящего.

Компанию ей также составили паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Российский же флаг несла итальянский волонтер с русским именем Анна.

© РИА Новости / Светлана Бонопартова Российская делегация на церемонии открытия Паралимпиады в Италии © РИА Новости / Светлана Бонопартова Российская делегация на церемонии открытия Паралимпиады в Италии

Несмотря на небольшое количество спортсменов, участвующих в церемонии открытия, публика поддерживала аплодисментами и криками все страны на протяжении всего парада. Конечно, наибольшую реакцию от зрителей получила многочисленная сборная Италии - часть людей приветствовали атлетов стоя.

Президент Италии Серджо Маттарелла , лично присутствовавший на церемонии открытия, объявил Паралимпийские игры 2026 года открытыми.