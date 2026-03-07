Рейтинг@Mail.ru
Названы популярные места отдыха россиян на 8 Марта
Туризм
 
07:33 07.03.2026 (обновлено: 12:08 07.03.2026)
Названы популярные места отдыха россиян на 8 Марта
Названы популярные места отдыха россиян на 8 Марта
Москва и Подмосковье, курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в число наиболее востребованных у россиян направлений для...
2026-03-07T07:33:00+03:00
2026-03-07T12:08:00+03:00
туризм
московская область (подмосковье)
краснодарский край
москва
отдых в россии
московская область (подмосковье)
краснодарский край
москва
московская область (подмосковье), краснодарский край, москва, отдых в россии
Туризм, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край, Москва, отдых в России
Женщина с ребенком катаются на самокате на улице Красная в Краснодаре
Женщина с ребенком катаются на самокате на улице Красная в Краснодаре. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва и Подмосковье, курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в число наиболее востребованных у россиян направлений для отдыха на длинные выходные в марте, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли.
"В этом году весенние праздничные дни радуют трехдневными выходными. По России на эти дни наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Ленинградская, Калининградская и Московская области и Республика Алтай", - сказали в туроператоре Anex.
Продажа цветов в Москве в преддверии Международного женского дня
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы к 8 марта
Вчера, 04:13
Туроператор "Алеан" также указывает, что курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением на длинные праздничные выходные - на них приходится около 47% от всего объема бронирований на 8 Марта. В топе также Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, курорты Кавказских Минеральных Вод и Крым.
Там также обратили внимание, что появились направления, которые бронируются активнее, чем годом ранее. "Так, на 12% вырос спрос на Геленджик. Традиционно высоким спросом пользуются горнолыжные направления. На 10% вырос спрос на Архыз за счет расширения номерного фонда курорта", - добавили в компании "Алеан".
При этом туроператоры говорят, что спрос на туры на отдых на 8 Марта находится на уровне прошлого года. Хотя они допускают, что спрос может быть перенесен на майские праздники и лето.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве
Международный женский день: как появился праздник 8 Марта
6 марта, 20:38
 
Туризм Московская область (Подмосковье) Краснодарский край Москва отдых в России
 
 
