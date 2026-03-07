Названы популярные места отдыха россиян на 8 Марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва и Подмосковье, курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в число наиболее востребованных у россиян направлений для отдыха на длинные выходные в марте, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли.

При этом туроператоры говорят, что спрос на туры на отдых на 8 Марта находится на уровне прошлого года. Хотя они допускают, что спрос может быть перенесен на майские праздники и лето.