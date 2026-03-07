Названы популярные места отдыха россиян на 8 Марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва и Подмосковье, курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в число наиболее востребованных у россиян направлений для отдыха на длинные выходные в марте, рассказали РИА Новости представители туристической отрасли.
"В этом году весенние праздничные дни радуют трехдневными выходными. По России на эти дни наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Ленинградская, Калининградская и Московская области и Республика Алтай", - сказали в туроператоре Anex.
Туроператор "Алеан" также указывает, что курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением на длинные праздничные выходные - на них приходится около 47% от всего объема бронирований на 8 Марта. В топе также Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, курорты Кавказских Минеральных Вод и Крым.
Там также обратили внимание, что появились направления, которые бронируются активнее, чем годом ранее. "Так, на 12% вырос спрос на Геленджик. Традиционно высоким спросом пользуются горнолыжные направления. На 10% вырос спрос на Архыз за счет расширения номерного фонда курорта", - добавили в компании "Алеан".
При этом туроператоры говорят, что спрос на туры на отдых на 8 Марта находится на уровне прошлого года. Хотя они допускают, что спрос может быть перенесен на майские праздники и лето.