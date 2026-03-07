Рейтинг@Mail.ru
Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию
23:28 07.03.2026
Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию
Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
© РИА Новости / Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Московские школьники победили в финале Открытой олимпиады по программированию. Наши ребята завоевали 52 диплома. Из них 22 — первой степени, 21 — второй и 9 — третьей", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Мэр добавил, что в этом году за победу боролись 190 москвичей. В режиме реального времени участники писали код, который проверялся тестирующей системой.
Победители и призёры получают льготы при поступлении в ведущие вузы России, подчеркнул Собянин.
