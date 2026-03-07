Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию

https://ria.ru/20260307/olimpiada-2079299155.html
Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.03.2026
