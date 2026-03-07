https://ria.ru/20260307/ogranicheniya-2079293431.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:23:00+03:00
волгоград
