В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
22:19 07.03.2026 (обновлено: 22:23 07.03.2026)
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.03.2026
Новости
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ВолгоградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
