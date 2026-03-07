https://ria.ru/20260307/ogranicheniya-2079164463.html
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:10:00+03:00
ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
