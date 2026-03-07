МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Обладание ядерным оружием является идеей фикс киевского режима, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это идея фикс самого киевского режима. Вспомните, с чего все начиналось. Заявления Зеленского на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием. Преступления киевского режима в Курской области и в Судже не оставляют сомнений, что ядерное оружие ему нужно не с целью сдерживания, а с целью применения", - сказала Захарова

По ее мнению, европейские представители не учитывают, что все "созданными ими монстры" потом поворачивались против них.

"Они все время забывают одну простую вещь. Все монстры, которых они создавали исторически, потом поворачивались в их сторону и угрожали существованию своих прародителей. Нет никаких сомнений, что начни Зеленский или киевский режим в целом обладать ядерным оружием, он употребит его, в том числе и в контексте своих же спонсоров просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги", - полагает дипломат.