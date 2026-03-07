Рейтинг@Mail.ru
Обладание ядерным оружием является идеей фикс Киева, заявила Захарова
11:17 07.03.2026 (обновлено: 11:59 07.03.2026)
Обладание ядерным оружием является идеей фикс Киева, заявила Захарова
киев, лондон, париж, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, курская область, мария захарова, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, в мире
Киев, Лондон, Париж, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Курская область, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, В мире
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Обладание ядерным оружием является идеей фикс киевского режима, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это идея фикс самого киевского режима. Вспомните, с чего все начиналось. Заявления Зеленского на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием. Преступления киевского режима в Курской области и в Судже не оставляют сомнений, что ядерное оружие ему нужно не с целью сдерживания, а с целью применения", - сказала Захарова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии поразило Запад
Вчера, 08:34
По ее мнению, европейские представители не учитывают, что все "созданными ими монстры" потом поворачивались против них.
"Они все время забывают одну простую вещь. Все монстры, которых они создавали исторически, потом поворачивались в их сторону и угрожали существованию своих прародителей. Нет никаких сомнений, что начни Зеленский или киевский режим в целом обладать ядерным оружием, он употребит его, в том числе и в контексте своих же спонсоров просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги", - полагает дипломат.
Захарова отметила, что глава европейской дипломатии Кайя Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен как раз и хотят поставить Европу на грань выживания и сделать ей еще хуже.
"Они не думают о народах своих стран, а обслуживают только мировые, очевидно, с западным движком элиты. Они полностью завязаны и не имеют никакого отношения к демократическим процедурам. Они никем не избираются, а приводятся к власти абсолютно неподсудно. Мы видим, как очевидная коррупция Урсулы фон дер Ляйен осталась вне судебного преследования. Соответственно, эти люди, видимо, готовы на все. Мы видим, что они творят с Европой", - заключила она.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения
Вчера, 11:16
 
Киев Лондон Париж Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Россия Курская область Мария Захарова Урсула фон дер Ляйен Кайя Каллас В мире
 
 
