НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
07:17 07.03.2026
НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой
НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой
спорт, евгений малкин, расмус далин, питтсбург пингвинз, баффало сейбрз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Расмус Далин, Питтсбург Пингвинз, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : nhl.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала на пять матчей российского нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, сообщается на официальном сайте соревнования.
В ночь на пятницу "Питтсбург" уступил дома "Баффало Сейбрз" (1:5) в матче регулярного чемпионата. Малкин на первой минуте второго периода ударил клюшкой по лицу капитана гостей Расмуса Далина и получил удаление до конца игры.
В текущем сезоне 39-летний Малкин забросил 13 шайб и отдал 34 голевые передачи в 46 матчах.
Дмитрий Бучельников - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Сент-Луис" получил права на хоккеиста ЦСКА Бучельникова
Вчера, 00:48
 
ХоккейСпортЕвгений МалкинРасмус ДалинПиттсбург ПингвинзБаффало СейбрзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
