НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой
НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
НХЛ дисквалифицировала Малкина на пять матчей за удар клюшкой
Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала на пять матчей российского нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, сообщается на официальном... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T07:17:00+03:00
2026-03-07T07:17:00+03:00
2026-03-07T07:17:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
расмус далин
питтсбург пингвинз
баффало сейбрз
национальная хоккейная лига (нхл)
Новости
ru-RU
спорт, евгений малкин, расмус далин, питтсбург пингвинз, баффало сейбрз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Расмус Далин, Питтсбург Пингвинз, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
