https://ria.ru/20260307/malchik-2079239329.html
В Волгограде ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА, выписали из больницы
В Волгограде ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА, выписали из больницы - РИА Новости, 07.03.2026
В Волгограде ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА, выписали из больницы
Мальчик, пострадавший после атаки беспилотников ВСУ на Волгоград 13 февраля выписан из больницы, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:27:00+03:00
2026-03-07T16:27:00+03:00
2026-03-07T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
В Волгограде ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА, выписали из больницы
В Волгограде пострадавшего после атаки БПЛА мальчика выписали из больницы