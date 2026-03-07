Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против?

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Васильчин. Фигурист Глеб Лутфуллин выступил в Финале Гран-при России в костюме с изображением иконы. Что он хотел этим сказать?

"Положили меня в русской рубашке под иконами умирать"

Лутфуллин в субботу откатался под песню Александра Малинина "Мне осталась одна забава". В ней певец исполняет стихотворение Сергея Есенина , где есть такие строки:

Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной,

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

После этих слов фигурист на льду показал, что на груди у него икона - без образа, но на ней угадывалась Богоматерь с младенцем Иисусом. В микст-зоне после проката костюм ажиотажа не вызвал - вопросы в основном касались проката. Зато на икону на футболке отреагировал Алексей Ягудин , комментировавший соревнования на Первом канале.

« "Категорически против, я против вот этого момента, - заявил олимпийский чемпион 2002 года. - Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей".

Затем у экс-фигуриста возник диалог с профессиональным комментатором Василием Соловьевым, в котором Ягудин еще раз подчеркнул: "Это перебор".

Программа это не новая, и раньше Лутфуллин исполнял ее в простом костюме. Но именно в Челябинске решил добавить наглядности. Чем вызвано решение тренерского штаба Алексея Мишина и самого фигуриста выступить в Финале Гран-при России в таком костюме, к тому же в период Великого Поста, сказать трудно.

Коллекционер икон

Александр Малинин известен тем, что является давнишним коллекционером икон. У него также хранится разнообразная религиозная литература. Но дом - это одно, а дворец спорта - другое. Как относиться к изображению иконы во время спортивных соревнований на льду - вопрос, ответ на который каждый должен дать сам. Пока же можно констатировать, что как минимум одному бывшему спортсмену это не понравилось.

В новом костюме 21-летний Лутфуллин набрал 91,21 балла в короткой программе и занимает промежуточное седьмое место, уступая лидеру Петру Гуменнику более десяти баллов (103,62).