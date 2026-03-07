Рейтинг@Mail.ru
Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против? - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:37 07.03.2026 (обновлено: 21:39 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/lutfullin-2079289386.html
Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против?
Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против? - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против?
Фигурист Глеб Лутфуллин выступил в Финале Гран-при России в костюме с изображением иконы. Что он хотел этим сказать? РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T21:37:00+03:00
2026-03-07T21:39:00+03:00
фигурное катание
спорт
александр малинин (певец)
алексей ягудин
глеб лутфуллин
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079277021_0:88:2871:1703_1920x0_80_0_0_81f59df6de23fae1fc3856ecb6228868.jpg
https://ria.ru/20260307/gumennik-2079250513.html
https://ria.ru/20260307/gumennik-2079275646.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079277021_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_284485d29a70f6c23b01ce0100be77d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр малинин (певец), алексей ягудин, глеб лутфуллин, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Александр Малинин (певец), Алексей Ягудин, Глеб Лутфуллин, Пётр Гуменник

Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против?

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Васильчин. Фигурист Глеб Лутфуллин выступил в Финале Гран-при России в костюме с изображением иконы. Что он хотел этим сказать?

"Положили меня в русской рубашке под иконами умирать"

Лутфуллин в субботу откатался под песню Александра Малинина "Мне осталась одна забава". В ней певец исполняет стихотворение Сергея Есенина, где есть такие строки:
Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
После этих слов фигурист на льду показал, что на груди у него икона - без образа, но на ней угадывалась Богоматерь с младенцем Иисусом. В микст-зоне после проката костюм ажиотажа не вызвал - вопросы в основном касались проката. Зато на икону на футболке отреагировал Алексей Ягудин, комментировавший соревнования на Первом канале.
«
"Категорически против, я против вот этого момента, - заявил олимпийский чемпион 2002 года. - Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей".
Затем у экс-фигуриста возник диалог с профессиональным комментатором Василием Соловьевым, в котором Ягудин еще раз подчеркнул: "Это перебор".
Программа это не новая, и раньше Лутфуллин исполнял ее в простом костюме. Но именно в Челябинске решил добавить наглядности. Чем вызвано решение тренерского штаба Алексея Мишина и самого фигуриста выступить в Финале Гран-при России в таком костюме, к тому же в период Великого Поста, сказать трудно.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа

Коллекционер икон

Александр Малинин известен тем, что является давнишним коллекционером икон. У него также хранится разнообразная религиозная литература. Но дом - это одно, а дворец спорта - другое. Как относиться к изображению иконы во время спортивных соревнований на льду - вопрос, ответ на который каждый должен дать сам. Пока же можно констатировать, что как минимум одному бывшему спортсмену это не понравилось.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гуменник рассказал о выступлении под музыку из "Парфюмера" в Челябинске
Вчера, 17:40
В новом костюме 21-летний Лутфуллин набрал 91,21 балла в короткой программе и занимает промежуточное седьмое место, уступая лидеру Петру Гуменнику более десяти баллов (103,62).
Этот фигурист Мишина из нового поколения российских одиночников. Владеет большинством прыжков в четыре оборота, но пока не набирает высоких баллов за компоненты. Впрочем, это неудивительно, в одиночном катании, как и в танцах, молодым фигуристам тоже часто приходится стоять в "очереди". Тем не менее на чемпионате России сезона-2024/25 Лутфуллин благодаря чистому исполнению обеих программ и ряду ошибок конкурентов сумел завоевать серебряную медаль. На данный момент это его высшее достижение в карьере.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
Вчера, 19:50
 
Фигурное катаниеСпортАлександр Малинин (певец)Алексей ЯгудинГлеб ЛутфуллинПётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала