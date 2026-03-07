Рейтинг@Mail.ru
В Ливане оценили попытки отбелить образ армии США после удара по школе - РИА Новости, 07.03.2026
17:55 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/livan-2079253347.html
В Ливане оценили попытки отбелить образ армии США после удара по школе
В Ливане оценили попытки отбелить образ армии США после удара по школе - РИА Новости, 07.03.2026
В Ливане оценили попытки отбелить образ армии США после удара по школе
Все попытки "отбелить" образ армии США после удара по школе в Иране будут тщетными — ее история остается запятнанной, а ответственность за военные преступления... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:55:00+03:00
2026-03-07T17:55:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
аббас аракчи
оон
международный уголовный суд
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, аббас аракчи, оон, международный уголовный суд, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Аббас Аракчи, ООН, Международный уголовный суд, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ливане оценили попытки отбелить образ армии США после удара по школе

РИА Новости: Ливан назвал образ армии США после удара по школе в Иране черным

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости. Все попытки "отбелить" образ армии США после удара по школе в Иране будут тщетными — ее история остается запятнанной, а ответственность за военные преступления требует привлечения Вашингтона к суду, поделились с РИА Новости мнениями ливанский эксперты-иранисты Мохаммад Шамс и Али Азеддин.
"Расследования мировой прессы подтверждают прямую ответственность США за массовое убийство иранских девочек. Все попытки отбелить образ американской армии тщетны, ее история черна — как в Иране, так и в партнерстве с Израилем, осужденным в ООН за геноцид", — сказал РИА Новости доцент Ливанского государственного университета Мохаммад Шамс.
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Эксперт назвал удар США по школе в Иране частью религиозной войны
Вчера, 14:33
Эксперт напомнил, что американские вооруженные силы также совершали преступления в Ираке, бомбя гражданские объекты, что привело к гибели более миллиона человек, а также в Йемене, Сомали и Ливии. Он добавил, что США — партнер Израиля и должны предстать перед Международным судом.
"Политика запугивания, которую они проводят, направлена на подавление инакомыслия даже внутри США, где фактически разрушены принципы свободы и демократии, которые пропагандирует Запад", — подчеркнул эксперт.
Политолог-иранист Азеддин в свою очередь отметил, что совместный удар США и Израиля по школе для девочек является военным преступлением, совершенным преднамеренно, а не случайной ошибкой.
"Эти действия должны быть расследованы и подвергнуты наказанию в Международном уголовном суде", — добавил Аззедин.
Иранская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран назвал утреннюю атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе
6 марта, 14:35
Эксперт подчеркнул, что высокие технологии, спутники и системы наблюдения, которыми располагают США, делают их напрямую ответственными за нападение.
"Современные средства слежения лишают возможности уклониться от ответственности", — отметил он.
Он добавил, что важно освещать эти преступления и не поддаваться американской политике сокрытия и искажения фактов, как это было в случае с вымышленным "оружием массового поражения" для оправдания вторжения в Ирак.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала иранская школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Как передало агентство Рейтер, следователи из США считают вероятным, что ответственность за удар несут американские силы, но якобы также не исключают виновность другой стороны.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ: в США допустили, что удар по школе в Иране нанесла американская армия
6 марта, 06:28
 
