В Ливане оценили попытки отбелить образ армии США после удара по школе
В Ливане оценили попытки отбелить образ армии США после удара по школе
Все попытки "отбелить" образ армии США после удара по школе в Иране будут тщетными — ее история остается запятнанной, а ответственность за военные преступления...
БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости. Все попытки "отбелить" образ армии США после удара по школе в Иране будут тщетными — ее история остается запятнанной, а ответственность за военные преступления требует привлечения Вашингтона к суду, поделились с РИА Новости мнениями ливанский эксперты-иранисты Мохаммад Шамс и Али Азеддин.
"Расследования мировой прессы подтверждают прямую ответственность США
за массовое убийство иранских девочек. Все попытки отбелить образ американской армии тщетны, ее история черна — как в Иране
, так и в партнерстве с Израилем
, осужденным в ООН
за геноцид", — сказал РИА Новости доцент Ливанского государственного университета Мохаммад Шамс.
Эксперт напомнил, что американские вооруженные силы также совершали преступления в Ираке
, бомбя гражданские объекты, что привело к гибели более миллиона человек, а также в Йемене
, Сомали
и Ливии
. Он добавил, что США — партнер Израиля и должны предстать перед Международным судом.
"Политика запугивания, которую они проводят, направлена на подавление инакомыслия даже внутри США, где фактически разрушены принципы свободы и демократии, которые пропагандирует Запад", — подчеркнул эксперт.
Политолог-иранист Азеддин в свою очередь отметил, что совместный удар США и Израиля по школе для девочек является военным преступлением, совершенным преднамеренно, а не случайной ошибкой.
"Эти действия должны быть расследованы и подвергнуты наказанию в Международном уголовном суде
", — добавил Аззедин.
Эксперт подчеркнул, что высокие технологии, спутники и системы наблюдения, которыми располагают США, делают их напрямую ответственными за нападение.
"Современные средства слежения лишают возможности уклониться от ответственности", — отметил он.
Он добавил, что важно освещать эти преступления и не поддаваться американской политике сокрытия и искажения фактов, как это было в случае с вымышленным "оружием массового поражения" для оправдания вторжения в Ирак.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке
, 28 февраля, под удар попала иранская школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Как передало агентство Рейтер, следователи из США считают вероятным, что ответственность за удар несут американские силы, но якобы также не исключают виновность другой стороны.