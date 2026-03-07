В Ливане оценили попытки отбелить образ армии США после удара по школе

БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости. Все попытки "отбелить" образ армии США после удара по школе в Иране будут тщетными — ее история остается запятнанной, а ответственность за военные преступления требует привлечения Вашингтона к суду, поделились с РИА Новости мнениями ливанский эксперты-иранисты Мохаммад Шамс и Али Азеддин.

"Расследования мировой прессы подтверждают прямую ответственность США за массовое убийство иранских девочек. Все попытки отбелить образ американской армии тщетны, ее история черна — как в Иране , так и в партнерстве с Израилем , осужденным в ООН за геноцид", — сказал РИА Новости доцент Ливанского государственного университета Мохаммад Шамс.

Сомали и Эксперт напомнил, что американские вооруженные силы также совершали преступления в Ираке , бомбя гражданские объекты, что привело к гибели более миллиона человек, а также в Йемене Ливии . Он добавил, что США — партнер Израиля и должны предстать перед Международным судом.

"Политика запугивания, которую они проводят, направлена на подавление инакомыслия даже внутри США, где фактически разрушены принципы свободы и демократии, которые пропагандирует Запад", — подчеркнул эксперт.

Политолог-иранист Азеддин в свою очередь отметил, что совместный удар США и Израиля по школе для девочек является военным преступлением, совершенным преднамеренно, а не случайной ошибкой.

"Эти действия должны быть расследованы и подвергнуты наказанию в Международном уголовном суде ", — добавил Аззедин.

Эксперт подчеркнул, что высокие технологии, спутники и системы наблюдения, которыми располагают США, делают их напрямую ответственными за нападение.

"Современные средства слежения лишают возможности уклониться от ответственности", — отметил он.

Он добавил, что важно освещать эти преступления и не поддаваться американской политике сокрытия и искажения фактов, как это было в случае с вымышленным "оружием массового поражения" для оправдания вторжения в Ирак.