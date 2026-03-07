"Лейкерс" обыграли "Индиану" в матче НБА, Дончич набрал 44 очка

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Индиану Пэйсерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал словенский защитник "Лейкерс" Лука Дончич, набравший 44 очка. У "Индианы" 26 очков у Паскаля Сиакама.
"Лейкерс" с 38 победами и 25 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Индиана" замыкает таблицу Востока с 15 победами и 48 поражениями.
Результаты других матчей:
- "Бостон Селтикс" - "Даллас Маверикс" - 120:100;
- "Шарлотт Хорнетс" - "Майами Хит" - 120:128;
- "Хьюстон Рокетс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 106:99;
- "Денвер Наггетс" - "Нью-Йорк Никс" - 103:142;
- "Финикс Санз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 118:116;
- "Сан-Антонио Спёрс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 116:112.
