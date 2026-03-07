Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Индиану" в матче НБА, Дончич набрал 44 очка
Баскетбол
 
10:42 07.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Индиану" в матче НБА, Дончич набрал 44 очка
"Лейкерс" обыграли "Индиану" в матче НБА, Дончич набрал 44 очка - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Индиану" в матче НБА, Дончич набрал 44 очка
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Индиану Пэйсерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Индиану" в матче НБА, Дончич набрал 44 очка

"Лейкерс" обыграли "Индиану" в матче НБА благодаря 44 очкам Дончича

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Индиану Пэйсерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал словенский защитник "Лейкерс" Лука Дончич, набравший 44 очка. У "Индианы" 26 очков у Паскаля Сиакама.
НБА
07 марта 2026 • начало в 06:30
Завершен
Лейкерс
128 : 117
Индиана
"Лейкерс" с 38 победами и 25 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Индиана" замыкает таблицу Востока с 15 победами и 48 поражениями.
Результаты других матчей:
  • "Бостон Селтикс" - "Даллас Маверикс" - 120:100;
  • "Шарлотт Хорнетс" - "Майами Хит" - 120:128;
  • "Хьюстон Рокетс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 106:99;
  • "Денвер Наггетс" - "Нью-Йорк Никс" - 103:142;
  • "Финикс Санз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 118:116;
  • "Сан-Антонио Спёрс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 116:112.
Дончич оформил трипл-дабл в первом матче после рождения дочери
8 декабря 2025, 09:27
 
Баскетбол
 
