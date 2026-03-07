https://ria.ru/20260307/krupitskaja-2079204057.html
Крупицкая рассказала, что ее шокировал инцидент с собаками
Крупицкую шокировал инцидент с собаками, выбежавшими на трассу на ЧР
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжница Евгения Крупицкая заявила журналистам, что ее шокировал инцидент с собаками, выбежавшими на трассу по ходу гонки на 50 км на чемпионате России.
В субботу Крупицкая
выиграла марафон на чемпионате России. На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидировавшей в гонке Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, но упустила лидерство и финишировала седьмой. Крупицкой, также находившейся в группе лидеров, удалось избежать падения.
"Ой, собаки… Даже не знаю, что сказать. Я находилась в шоке. После этого инцидента не могла настроиться до самого стадиона. Потом уже сконцентрировалась на смене лыж. Смена сегодня тоже тяжело прошла, потому что сильный снег засыпал крепления, поменять лыжи было очень проблематично", - сказала Крупицкая, добавив, что инцидент с собаками не повлияет на ее отношение к животным.
Ранее Крупицкая стала чемпионкой России
в гонке на 10 км, завоевала серебро в скиатлоне и бронзу в спринте.
"С учетом того, что сейчас в российских женских лыжных гонках очень высокая конкуренция, а я в каждой гонке была в тройке лучших, это отличный результат. Могу себе поставить пятерку", - признала спортсменка.