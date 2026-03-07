Рейтинг@Mail.ru
В ФФККР рассказали, что за рубежом смотрят Финал Гран-при России
Фигурное катание
Фигурное катание
 
13:46 07.03.2026
В ФФККР рассказали, что за рубежом смотрят Финал Гран-при России
Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Представители зарубежных федераций следят за Финалом Гран-при России в Челябинске, несмотря на то, что параллельно в Таллине проходит юниорский чемпионат мира, заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Соревнования в Челябинске проходят с 6 по 9 марта. Юниорский чемпионат мира стартовал 3 марта и завершится в воскресенье.
«
"Я сейчас в Милане встречался с достаточно большим количеством зарубежных тренеров и судей, которые когда-то были в Челябинске на юниорском Гран-при ISU, и все с удовольствием вспоминают эти соревнования. Скажу вам более того: честно, мы отправили большинству наших зарубежных коллег ссылку, чтобы они могли смотреть эти соревнования, которые проходят в Челябинске. И многие, несмотря на то, что проходит юниорский чемпионат мира, параллельно смотрят соревнования, которые проходили у юниоров здесь, и соревнования, которые начнутся сейчас", - сказал Коган журналистам.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник, затем ставшие шестыми на Олимпиаде в Италии.
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Букин признался, что пытается представить, будто участвует в Олимпиаде
6 марта, 20:07
 
Фигурное катаниеФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Александр КоганМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
