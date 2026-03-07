В ФФККР рассказали, что за рубежом смотрят Финал Гран-при России

«

"Я сейчас в Милане встречался с достаточно большим количеством зарубежных тренеров и судей, которые когда-то были в Челябинске на юниорском Гран-при ISU, и все с удовольствием вспоминают эти соревнования. Скажу вам более того: честно, мы отправили большинству наших зарубежных коллег ссылку, чтобы они могли смотреть эти соревнования, которые проходят в Челябинске. И многие, несмотря на то, что проходит юниорский чемпионат мира, параллельно смотрят соревнования, которые проходили у юниоров здесь, и соревнования, которые начнутся сейчас", - сказал Коган журналистам.