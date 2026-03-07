https://ria.ru/20260307/klebo-2079230760.html
Клебо и Сундлинг выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T15:27:00+03:00
2026-03-07T15:27:00+03:00
2026-03-07T15:35:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
линн сван
спортивный арбитражный суд (cas)
йонна сундлинг
кубок мира фивб (женщины)
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Линн Сван, Спортивный арбитражный суд (CAS), Йонна Сундлинг, Кубок мира ФИВБ (женщины)
Лыжники Клебо и Сундлинг выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Лахти