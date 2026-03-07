Рейтинг@Mail.ru
Клебо и Сундлинг выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:27 07.03.2026
Клебо и Сундлинг выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира
Клебо и Сундлинг выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира
Клебо и Сундлинг выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.
Клебо показал время 2 минуты 49,84 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Ларс Хегген (отставание - 0,42 секунды), третьим стал француз Жюль Шаппа (+1,77).
Алина Кудисова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Крянин считает, что собака лишила Кудисову медали в марафоне
Вчера, 10:57
Сундлинг победила с результатом 3 минуты 7 секунд. Второй стала ее соотечественница Линн Сван (+0,17), тройку замкнула немка Колетта Ридзек (+0,84).
Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева не принимали участия в стартах.
В воскресенье в Лахти пройдут гонки на 10 км классическим стилем.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Непряева и Никита Денисов.
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Организаторы прокомментировали инцидент с собакой на чемпионате России
Вчера, 10:41
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваЛинн СванСпортивный арбитражный суд (CAS)Йонна СундлингКубок мира ФИВБ (женщины)
 
