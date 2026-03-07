Рейтинг@Mail.ru
07.03.2026

В армии Китая не должно быть убежища для коррупционеров, заявил Си Цзиньпин
21:53 07.03.2026
В армии Китая не должно быть убежища для коррупционеров, заявил Си Цзиньпин
В армии Китая не должно быть убежища для коррупционеров, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.03.2026
В армии Китая не должно быть убежища для коррупционеров, заявил Си Цзиньпин
Народно-освободительная армия Китая не может быть убежищем для коррупционеров, борьба с коррупцией должна решительно двигаться вперед, заявил в субботу... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
китай
пекин
си цзиньпин
народно-освободительная армия китая
всекитайское собрание народных представителей
китай
пекин
в мире, китай, пекин, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая, Всекитайское собрание народных представителей
В армии Китая не должно быть убежища для коррупционеров, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: НОАК не может быть убежищем для коррупционеров

ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая не может быть убежищем для коррупционеров, борьба с коррупцией должна решительно двигаться вперед, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин, который также является председателем Центрального военного совета КНР, в субботу принял участие в пленарном заседании делегации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции Китая в рамках проходящей в Пекине ежегодной парламентской сессии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Скандальный поворот: Китай тихо уничтожает армию Украины
3 февраля, 08:00
"В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией", - заявил Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул необходимость неуклонно отстаивать и укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами, в полной мере использовать уникальные преимущества политического строительства вооруженных сил и сосредоточить усилия на содействии устойчивой и долгосрочной модернизации государственной обороны и вооруженных сил.
"В начале 15-й пятилетки (2026-2030 годы) необходимо установить строгий контроль и жесткие правила, тщательно отслеживая ключевые аспекты, включая движение средств, осуществление полномочий и контроль качества. Необходимо усилить надзор за крупными проектами и укрепить комплексный военно-гражданский надзор для обеспечения того, чтобы строительство осуществлялось под контролем", – добавил китайский лидер.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
3 марта, 17:44
 
