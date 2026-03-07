В армии Китая не должно быть убежища для коррупционеров, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая не может быть убежищем для коррупционеров, борьба с коррупцией должна решительно двигаться вперед, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин , который также является председателем Центрального военного совета КНР , в субботу принял участие в пленарном заседании делегации Народно-освободительной армии Китая ( НОАК ) и Народной вооруженной полиции Китая в рамках проходящей в Пекине ежегодной парламентской сессии.

"В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией", - заявил Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул необходимость неуклонно отстаивать и укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами, в полной мере использовать уникальные преимущества политического строительства вооруженных сил и сосредоточить усилия на содействии устойчивой и долгосрочной модернизации государственной обороны и вооруженных сил.

"В начале 15-й пятилетки (2026-2030 годы) необходимо установить строгий контроль и жесткие правила, тщательно отслеживая ключевые аспекты, включая движение средств, осуществление полномочий и контроль качества. Необходимо усилить надзор за крупными проектами и укрепить комплексный военно-гражданский надзор для обеспечения того, чтобы строительство осуществлялось под контролем", – добавил китайский лидер.