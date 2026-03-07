https://ria.ru/20260307/khezbolla-2079281855.html
"Хезболла" нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе
"Хезболла" нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе - РИА Новости, 07.03.2026
"Хезболла" нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" атаковало беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 07.03.2026
хайфа
