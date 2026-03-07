Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе - РИА Новости, 07.03.2026
20:40 07.03.2026 (обновлено: 23:49 07.03.2026)
"Хезболла" нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе
"Хезболла" нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" атаковало беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 07.03.2026
хайфа, хезболла, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Хайфа, Хезболла, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

"Хезболла" нанесла удар дронами по НПЗ в Хайфе

© AP Photo / Hussein MallaЛиванские военнослужащие в районе границы с Израилем
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" атаковало беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе, говорится в заявлении движения.
"Бойцы исламского сопротивления сегодня, в субботу 7 марта 2026 года в 05.30 утра, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе с использованием группы ударных беспилотников", - говорится в заявлении.

В "Хезболле" рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане
