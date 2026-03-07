Несколько американских военных попали в плен, заявил Совбез Ирана

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Несколько американских военных попали в плен, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты", — приводит его слова государственная телерадиокомпания.
Ранее в субботу центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщил о множественных потерях Соединенных Штатов за последние сутки. Отмечалось, что число убитых и раненых превысило 200 человек, а инфраструктуре США был нанесен существенный ущерб.
Лариджани в минувшую среду сообщал о более чем 500 жертвах среди американских военных. При этом в Вашингтоне официально признают гибель лишь шести человек личного состава Вооруженных сил.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.