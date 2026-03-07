Рейтинг@Mail.ru
Несколько американских военных попали в плен, заявил Совбез Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 07.03.2026 (обновлено: 23:58 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/iran-2079297768.html
Несколько американских военных попали в плен, заявил Совбез Ирана
Несколько американских военных попали в плен, заявил Совбез Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
Несколько американских военных попали в плен, заявил Совбез Ирана
Несколько американских военных попали в плен, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T23:05:00+03:00
2026-03-07T23:58:00+03:00
в мире
иран
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
сша
вооруженные силы сша
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
https://ria.ru/20260307/ssha-2079296966.html
иран
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана, сша, вооруженные силы сша, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), израиль, ближний восток
В мире, Иран, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Вооруженные силы США, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Ближний Восток
Несколько американских военных попали в плен, заявил Совбез Ирана

Совбез Ирана: несколько военных США попали в плен в соседней стране

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Несколько американских военных попали в плен, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты", — приводит его слова государственная телерадиокомпания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
Вчера, 08:00
Ранее в субботу центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщил о множественных потерях Соединенных Штатов за последние сутки. Отмечалось, что число убитых и раненых превысило 200 человек, а инфраструктуре США был нанесен существенный ущерб.
Лариджани в минувшую среду сообщал о более чем 500 жертвах среди американских военных. При этом в Вашингтоне официально признают гибель лишь шести человек личного состава Вооруженных сил.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Поставить на колени": в США забили тревогу после ударов Ирана
Вчера, 22:55
 
В миреИранАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАВооруженные силы СШАКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала