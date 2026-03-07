https://ria.ru/20260307/iran-2079272569.html
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками - РИА Новости, 07.03.2026
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками
Иранские военные нанесли удары по целям в Израиле, использовав ракету с разделяющейся боевой частью, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:35:00+03:00
2026-03-07T19:35:00+03:00
2026-03-07T19:35:00+03:00
в мире
израиль
иран
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878287_0:46:1039:630_1920x0_80_0_0_026dd5190e94a73a49c4a7a9b7a31eee.jpg
https://ria.ru/20260307/voennye-2079230610.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878287_143:0:1002:644_1920x0_80_0_0_c4c3c9d0fc0a0eb327db8de79ecd05e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками
Иран нанес удары по Израилю, использовав ракету с несколькими боеголовками