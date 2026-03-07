Рейтинг@Mail.ru
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками - РИА Новости, 07.03.2026
19:35 07.03.2026
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками - РИА Новости, 07.03.2026
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками
Иранские военные нанесли удары по целям в Израиле, использовав ракету с разделяющейся боевой частью, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:35:00+03:00
2026-03-07T19:35:00+03:00
в мире
израиль
иран
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
в мире, израиль, иран, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками

Иран нанес удары по Израилю, использовав ракету с несколькими боеголовками

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по целям в Израиле, использовав ракету с разделяющейся боевой частью, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.
Корпус стражей сообщил, что провел 26-ю волну операции "Правдивое обещание 4".
"В ходе комбинированной операции... были поражены различные цели от северной до южной части оккупированных территорий с использование ракет нового поколения "Эмад", "Гадр", а также с ракеты "Хейбар" с несколькими боеголовками", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Иранские военные отметили, что поразить цели было "значительно проще с учетом уничтожения радиолокационных систем" в Израиле.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем
