Иран заявил о больших потерях США за последние сутки

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. США за последние сутки потеряли множество солдат и командиров убитыми и ранеными, сообщил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
"Двадцать один человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе Аль-Дафра в ОАЭ", — говорится в заявлении, опубликованном государственной телерадиокомпанией.
Отмечается, что инфраструктуре США и их интересам нанесен существенный ущерб. Кроме того, поражен американский танкер в северной части Персидского залива.
В минувшую среду секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани сообщал о более чем 500 жертвах среди американских военных. При этом Соединенные Штаты официально признают гибель лишь шести человек личного состава Вооруженных сил.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.