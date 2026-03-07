Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил о больших потерях США за последние сутки
15:19 07.03.2026 (обновлено: 17:35 07.03.2026)
Иран заявил о больших потерях США за последние сутки
США за последние сутки потеряли множество солдат и командиров убитыми и ранеными, сообщил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
Иран заявил о больших потерях США за последние сутки

Иран заявил о потерях США свыше 200 человек убитыми и ранеными за сутки

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. США за последние сутки потеряли множество солдат и командиров убитыми и ранеными, сообщил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
"Двадцать один человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе Аль-Дафра в ОАЭ", — говорится в заявлении, опубликованном государственной телерадиокомпанией.
Самолет EA-18G Growler готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции Эпическая ярость против Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ раскрыли новый отчаянный шаг США против Ирана с участием Украины
Вчера, 10:40
Отмечается, что инфраструктуре США и их интересам нанесен существенный ущерб. Кроме того, поражен американский танкер в северной части Персидского залива.
В минувшую среду секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани сообщал о более чем 500 жертвах среди американских военных. При этом Соединенные Штаты официально признают гибель лишь шести человек личного состава Вооруженных сил.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаПерсидский заливКорпус стражей исламской революцииВооруженные силы СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильБлижний Восток
 
 
