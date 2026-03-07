Игнатов пошутил, что у него есть план не ставить сына на коньки

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Макар Игнатов в шутку сказал, что у него есть план не ставить сына Михаила на коньки.

"У меня есть план не поставить, - с улыбкой сказал Игнатов журналистам, отвечая на вопрос, собираются ли он и Александра поставить сына на коньки. - А куда уж он пойдет - не знаю. Подрастет - сам решит, чем заниматься. В моем случае было, что я просил родителей отвести меня на фигурное катание, полгода их терроризировал".