Игнатов пошутил, что у него есть план не ставить сына на коньки
Игнатов пошутил, что у него есть план не ставить сына на коньки
2026-03-07T15:34:00+03:00
фигурное катание
макар игнатов
спорт
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Макар Игнатов в шутку сказал, что у него есть план не ставить сына Михаила на коньки.
Игнатов
женат на вице-чемпионке Олимпийских игр 2022 года Александре Трусовой. В августе прошлого года у пары родился сын, его назвали Михаилом.
"У меня есть план не поставить, - с улыбкой сказал Игнатов журналистам, отвечая на вопрос, собираются ли он и Александра поставить сына на коньки. - А куда уж он пойдет - не знаю. Подрастет - сам решит, чем заниматься. В моем случае было, что я просил родителей отвести меня на фигурное катание, полгода их терроризировал".
Фигуриста спросили, испытывает ли он проблемы со сном. "Спать легко, просыпаться тяжело, - пошутил Игнатов. - Бывают разные периоды - и похуже, и получше. Но все молодые родители через это проходят, и мои родители проходили. В целом все хорошо".