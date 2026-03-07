https://ria.ru/20260307/hajfa-2079287136.html
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также ее северных пригородах, известных как Крайот, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.03.2026
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
