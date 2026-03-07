Рейтинг@Mail.ru
В Хайфе прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 07.03.2026
21:19 07.03.2026
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
В Хайфе прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 07.03.2026
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также ее северных пригородах, известных как Крайот, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:19:00+03:00
2026-03-07T21:19:00+03:00
в мире
ливан
хайфа
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
хайфа
в мире, ливан, хайфа, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Хайфа, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Хайфе прозвучала воздушная тревога

РИА Новости: в Хайфе и Крайоте прозвучала воздушная тревога

© REUTERS / Anadolu/Mostafa AlkharoufРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
ХАЙФА (Израиль), 7 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также ее северных пригородах, известных как Крайот, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Предварительного уведомления от командования тыла о ракетной угрозе не было, что обычно означает, что атака производилась со стороны Ливана.
Сначала сирены сработали в Крайоте, потом в части Хайфы, а затем - и в оставшихся частях города.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Хезболла" нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе
Вчера, 20:40
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
