Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) приняли решение о допуске молодежных и юношеских сборных России до соревнований, в данный момент они работают над созданием формулы его реализации, заявил РИА Новости председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
«
"Есть новости. Мы не хотели забегать вперед, но, по нашей информации, решение принято. Его нужно, во-первых, технически оформить, а во-вторых, решить, как выступать, потому что многие страны отказываются принимать. Сейчас международная и европейская федерации пытаются найти формулу. Но по факту решение уже принято — молодежные и юношеские сборные должны быть допущены", - сказал Шишкарев.
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.