Рейтинг@Mail.ru
Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 07.03.2026 (обновлено: 17:25 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/gandbol-2079224258.html
Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров
Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров
Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) приняли решение о допуске молодежных и юношеских сборных России до соревнований, в РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T14:39:00+03:00
2026-03-07T17:25:00+03:00
гандбол
спорт
сергей шишкарев
международная федерация гандбола (ihf)
федерация гандбола россии (фгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045444651_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_03d205706eaed2d09cc02eec9ead43df.jpg
https://ria.ru/20260306/vfv-2078929821.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045444651_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fe3f159ae0cd4d8d8f458163e579964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
гандбол, спорт, сергей шишкарев, международная федерация гандбола (ihf), федерация гандбола россии (фгр)
Гандбол, Спорт, Сергей Шишкарев, Международная федерация гандбола (IHF), Федерация гандбола России (ФГР)
Молодежную сборную России по гандболу допустят до международных турниров

Международная федерация гандбола допустит молодежную сборную России до стартов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОснователь и председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) приняли решение о допуске молодежных и юношеских сборных России до соревнований, в данный момент они работают над созданием формулы его реализации, заявил РИА Новости председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
«

"Есть новости. Мы не хотели забегать вперед, но, по нашей информации, решение принято. Его нужно, во-первых, технически оформить, а во-вторых, решить, как выступать, потому что многие страны отказываются принимать. Сейчас международная и европейская федерации пытаются найти формулу. Но по факту решение уже принято — молодежные и юношеские сборные должны быть допущены", - сказал Шишкарев.

В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
Президент Всероссийский федерации волейбола Станислав Шевченко - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Победа здравого смысла": федерация прокомментировала допуск волейболистов
6 марта, 09:58
 
ГандболСпортСергей ШишкаревМеждународная федерация гандбола (IHF)Федерация гандбола России (ФГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала