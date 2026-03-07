Рейтинг@Mail.ru
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
Формула-1
 
08:41 07.03.2026 (обновлено: 09:11 07.03.2026)
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" попал в аварию во время первого сегмента квалификации стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, макс ферстаппен
Спорт, Макс Ферстаппен, Формула-1
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии

Ферстаппен попал в аварию во время квалификации Гран при Австралии "Формулы-1"

© Фото : Пресс-служба команды "Ред Булл Рейсинг"Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Пресс-служба команды "Ред Булл Рейсинг"
Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" попал в аварию во время первого сегмента квалификации стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.
Квалификация к воскресной гонке проходит в субботу. За 7 минут 50 секунд до завершения первого сегмента Ферстаппена развернуло на трассе, его болид вылетел в гравийную зону и ударился о защитный борт. Заезд был приостановлен, болид нидерландца увезли с трассы. Покидая трассу, Ферстаппен держался за руку.
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом мира.
Пилот Феррари Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Пилот "Феррари" показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
20 февраля, 19:48
 
Формула-1
 
