https://ria.ru/20260307/ferstappen--2079183170.html
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" попал в аварию во время первого сегмента квалификации стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T08:41:00+03:00
2026-03-07T08:41:00+03:00
2026-03-07T09:11:00+03:00
спорт
макс ферстаппен
формула-1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904279973_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_c6c944f1ce821d9e85f514f6052c461f.jpg
https://ria.ru/20260220/lekler-2075872946.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904279973_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_11755d9e8e0683640033865be1b83a3f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, макс ферстаппен
Спорт, Макс Ферстаппен, Формула-1
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
Ферстаппен попал в аварию во время квалификации Гран при Австралии "Формулы-1"