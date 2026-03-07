https://ria.ru/20260307/ekspert-2079199909.html
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения - РИА Новости, 07.03.2026
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения
Ситуация с возможной передачей Лондоном и Парижем ядерного вооружения Киеву может послужить причиной для усовершенствования Договора о нераспространении... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:16:00+03:00
2026-03-07T11:16:00+03:00
2026-03-07T11:16:00+03:00
в мире
киев
россия
лондон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:345:2501:1751_1920x0_80_0_0_4401e02d3871fb0aedd3ca70fe0c8bdc.jpg
https://ria.ru/20260307/kreml-2079182346.html
киев
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:0:2501:1875_1920x0_80_0_0_6b4e16069b8880f840a2f4363d172555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российская академия наук
В мире, Киев, Россия, Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российская академия наук
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения
Эксперт допустила пересмотр современной системы ядерного нераспространения
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ситуация с возможной передачей Лондоном и Парижем ядерного вооружения Киеву может послужить причиной для усовершенствования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поделилась мнением с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
ранее сообщило, что Великобритания
и Франция
готовятся передать Украине
ядерное оружие. По данным СВР
, план европейских стран заключается в том, что Киев
сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
"Что касается краха современной системы ядерного нераспространения, я полагаю, что даже в случае подтверждения этой информации (СВР – ред.), а то, что это предупреждение было заранее озвучено, имеет очень важное значение, это не будет означать крах режима ядерного нераспространения, но, безусловно, это может стать серьезнейшим поводом для его усовершенствования", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, ДНЯО не идеален, поэтому он, как и любой международно-правовой договор, должен развиваться и совершенствоваться.
"Возможно, это (информация СВР – ред.) станет серьезным поводом для того, чтобы как-то его (ДНЯО – ред.) усовершенствовать. Это еще одна причина для того, чтобы в первую очередь официальным ядерным державам рассмотреть этот вопрос на ближайшей конференции по ДНЯО", - подытожила Ромашкина.