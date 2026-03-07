Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения - РИА Новости, 07.03.2026
11:16 07.03.2026
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения
Ситуация с возможной передачей Лондоном и Парижем ядерного вооружения Киеву может послужить причиной для усовершенствования Договора о нераспространении...
в мире, киев, россия, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российская академия наук
В мире, Киев, Россия, Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российская академия наук
Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения

Эксперт допустила пересмотр современной системы ядерного нераспространения

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ситуация с возможной передачей Лондоном и Парижем ядерного вооружения Киеву может послужить причиной для усовершенствования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поделилась мнением с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
"Что касается краха современной системы ядерного нераспространения, я полагаю, что даже в случае подтверждения этой информации (СВР – ред.), а то, что это предупреждение было заранее озвучено, имеет очень важное значение, это не будет означать крах режима ядерного нераспространения, но, безусловно, это может стать серьезнейшим поводом для его усовершенствования", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, ДНЯО не идеален, поэтому он, как и любой международно-правовой договор, должен развиваться и совершенствоваться.
"Возможно, это (информация СВР – ред.) станет серьезным поводом для того, чтобы как-то его (ДНЯО – ред.) усовершенствовать. Это еще одна причина для того, чтобы в первую очередь официальным ядерным державам рассмотреть этот вопрос на ближайшей конференции по ДНЯО", - подытожила Ромашкина.
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии поразило Запад
Вчера, 08:34
В миреКиевРоссияЛондонСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Российская академия наук
 
 
