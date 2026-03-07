Эксперт оценила возможный крах системы ядерного нераспространения

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ситуация с возможной передачей Лондоном и Парижем ядерного вооружения Киеву может послужить причиной для усовершенствования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поделилась мнением с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР , план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.

"Что касается краха современной системы ядерного нераспространения, я полагаю, что даже в случае подтверждения этой информации (СВР – ред.), а то, что это предупреждение было заранее озвучено, имеет очень важное значение, это не будет означать крах режима ядерного нераспространения, но, безусловно, это может стать серьезнейшим поводом для его усовершенствования", - сказала Ромашкина.

По словам эксперта, ДНЯО не идеален, поэтому он, как и любой международно-правовой договор, должен развиваться и совершенствоваться.