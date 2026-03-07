Рейтинг@Mail.ru
07.03.2026

Двоеглазова поделилась ощущениями от победы на чемпионате России по прыжкам
Фигурное катание
 
15:03 07.03.2026
Двоеглазова поделилась ощущениями от победы на чемпионате России по прыжкам
Двоеглазова поделилась ощущениями от победы на чемпионате России по прыжкам - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Двоеглазова поделилась ощущениями от победы на чемпионате России по прыжкам
Вице-чемпионка России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова призналась, что ее греет мысль о том, что она является двукратной чемпионкой России по прыжкам. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
алиса лю
спорт, алиса двоеглазова, алиса лю
Фигурное катание, Спорт, Алиса Двоеглазова, Алиса Лю
Двоеглазова поделилась ощущениями от победы на чемпионате России по прыжкам

Фигуристка Двоеглазова: греет мысль о победе на чемпионате России по прыжкам

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Вице-чемпионка России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова призналась, что ее греет мысль о том, что она является двукратной чемпионкой России по прыжкам.
Двоеглазова в конце января - начале февраля победила на чемпионате России по прыжкам в Москве как в личном турнире, так и в дуэте с Андреем Мозалевым.
"Очень греет эта мысль, - сказала Двоеглазова журналистам, отвечая на вопрос, придала ли ей уверенности победа на чемпионате России по прыжкам. - Даже когда у нас с Андреем Мозалевым не удавалась тренировка, я приходила и говорила: "Андрей, мы же с тобой чемпионы России по прыжкам в дуэте".
На Олимпийских играх 2026 года победу одержала американка Алиса Лю. "Я не знаю, как прокомментировать, - со смехом сказала Двоеглазова, отвечая на вопрос, как она относится к тому, что Олимпийские игры выиграла фигуристка по имени Алиса. - Олимпиада - такое соревнование, которое может выиграть кто угодно. Конечно, я все смотрела, очень высокий уровень катания у всех спортсменов, было приятно наблюдать за всеми видами. Вдохновлялась всем".
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю
Фигурное катаниеСпортАлиса ДвоеглазоваАлиса Лю
 
