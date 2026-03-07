Двоеглазова поделилась ощущениями от победы на чемпионате России по прыжкам

«

"Очень греет эта мысль, - сказала Двоеглазова журналистам, отвечая на вопрос, придала ли ей уверенности победа на чемпионате России по прыжкам. - Даже когда у нас с Андреем Мозалевым не удавалась тренировка, я приходила и говорила: "Андрей, мы же с тобой чемпионы России по прыжкам в дуэте".