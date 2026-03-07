Двоеглазова поделилась ощущениями от победы на чемпионате России по прыжкам

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Вице-чемпионка России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова призналась, что ее греет мысль о том, что она является двукратной чемпионкой России по прыжкам.
Двоеглазова в конце января - начале февраля победила на чемпионате России по прыжкам в Москве как в личном турнире, так и в дуэте с Андреем Мозалевым.
«
"Очень греет эта мысль, - сказала Двоеглазова журналистам, отвечая на вопрос, придала ли ей уверенности победа на чемпионате России по прыжкам. - Даже когда у нас с Андреем Мозалевым не удавалась тренировка, я приходила и говорила: "Андрей, мы же с тобой чемпионы России по прыжкам в дуэте".
На Олимпийских играх 2026 года победу одержала американка Алиса Лю. "Я не знаю, как прокомментировать, - со смехом сказала Двоеглазова, отвечая на вопрос, как она относится к тому, что Олимпийские игры выиграла фигуристка по имени Алиса. - Олимпиада - такое соревнование, которое может выиграть кто угодно. Конечно, я все смотрела, очень высокий уровень катания у всех спортсменов, было приятно наблюдать за всеми видами. Вдохновлялась всем".
