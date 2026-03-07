https://ria.ru/20260307/dvizhenie-2079212970.html
В Рязанской области возобновляют движение задержанных поездов
В Рязанской области возобновляют движение задержанных поездов
Движение задержанных в Рязанской области поездов вводится в график, восстановительные работы продолжаются, движение поездов осуществляется по одному пути в... РИА Новости, 07.03.2026
происшествия
рязанская область
ржд
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Движение задержанных в Рязанской области поездов вводится в график, восстановительные работы продолжаются, движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В Рязанской области
на участке Рязань-1 - Лесок продолжаются восстановительные работы. Движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении
.
Пассажирские поезда, задержанные в Рязанской области, в настоящее время вводятся в график или прибыли в пункты назначения.
Отмечается, что на станции назначения уже прибыли десять поездов, а в настоящее время с опозданием следуют еще два пассажирских поезда: №208 Москва
- Самара
и №106 Санкт-Петербург
- Оренбург
.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в МЖД.
Помимо этого, пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.
Уточняется, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД
Пассажирам" или на сайте РЖД.