В Рязанской области возобновляют движение задержанных поездов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Движение задержанных в Рязанской области поездов вводится в график, восстановительные работы продолжаются, движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

"В Рязанской области на участке Рязань-1 - Лесок продолжаются восстановительные работы. Движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении

Пассажирские поезда, задержанные в Рязанской области, в настоящее время вводятся в график или прибыли в пункты назначения.

Оренбург. Отмечается, что на станции назначения уже прибыли десять поездов, а в настоящее время с опозданием следуют еще два пассажирских поезда: №208 Москва Самара и №106 Санкт-Петербург

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в МЖД.

Помимо этого, пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.