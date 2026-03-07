Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области возобновляют движение задержанных поездов
12:52 07.03.2026 (обновлено: 14:35 07.03.2026)
В Рязанской области возобновляют движение задержанных поездов
2026-03-07T12:52:00+03:00
2026-03-07T14:35:00+03:00
происшествия, рязанская область, ржд
Происшествия, Рязанская область, РЖД
В Рязанской области возобновляют движение задержанных поездов

Движение задержанных в Рязанской области поездов вводят в график

© РИА Новости / Александр Гальперин
Прибытие поезда - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Прибытие поезда. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Движение задержанных в Рязанской области поездов вводится в график, восстановительные работы продолжаются, движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Рязанской области на участке Рязань-1 - Лесок продолжаются восстановительные работы. Движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.
Пассажирские поезда, задержанные в Рязанской области, в настоящее время вводятся в график или прибыли в пункты назначения.
Отмечается, что на станции назначения уже прибыли десять поездов, а в настоящее время с опозданием следуют еще два пассажирских поезда: №208 Москва - Самара и №106 Санкт-Петербург - Оренбург.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в МЖД.
Помимо этого, пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.
Уточняется, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или на сайте РЖД.
Последствия ДТП в в Шацком районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
ПроисшествияРязанская областьРЖД
 
 
