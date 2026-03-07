Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП
21:26 07.03.2026
В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП
Три человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 07.03.2026
Происшествия, Ленинградская область, Ломоносовский район
В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.
ДТП произошло в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.
"Произошло массовое ДТП с участием 5 легковых автомобилей. По предварительной информации, пострадали три человека, включая двоих детей. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают спасатели. Движение по трассе не перекрыто, осуществляется в штатном режиме. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
