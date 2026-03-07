В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.

На месте ДТП работают спасатели. Движение по трассе не перекрыто, осуществляется в штатном режиме. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.