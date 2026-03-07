https://ria.ru/20260307/dtp-2079287875.html
В Ленинградской области три человека пострадали в массовом ДТП
Три человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 07.03.2026
происшествия
ленинградская область
ломоносовский район
