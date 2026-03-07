Рейтинг@Mail.ru
В Новочебоксарске иномарка столкнулась с локомотивом - РИА Новости, 07.03.2026
17:55 07.03.2026 (обновлено: 19:53 07.03.2026)
В Новочебоксарске иномарка столкнулась с локомотивом
В Новочебоксарске иномарка столкнулась с локомотивом - РИА Новости, 07.03.2026
В Новочебоксарске иномарка столкнулась с локомотивом
Водитель иномарки погибла при столкновении с локомотивом на железнодорожном переезде в Новочебоксарске в Чувашии, сообщает МВД региона. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:55:00+03:00
2026-03-07T19:53:00+03:00
происшествия, новочебоксарск, горьковская железная дорога, ford motor
Происшествия, Новочебоксарск, Горьковская железная дорога, Ford Motor
В Новочебоксарске иномарка столкнулась с локомотивом

В Новочебоксарске иномарка столкнулась с локомотивом, погибла женщина

© Фото : МВД по Чувашской Республике/TelegramПоследствия столкновения иномарки с локомотивом на железнодорожном переезде в Новочебоксарске в Чувашии
Последствия столкновения иномарки с локомотивом на железнодорожном переезде в Новочебоксарске в Чувашии - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : МВД по Чувашской Республике/Telegram
Последствия столкновения иномарки с локомотивом на железнодорожном переезде в Новочебоксарске в Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Водитель иномарки погибла при столкновении с локомотивом на железнодорожном переезде в Новочебоксарске в Чувашии, сообщает МВД региона.
ДТП произошло в субботу около 10.20 мск на железнодорожном переезде по Шоршельскому проезду в Новочебоксарске.
"По предварительным данным, водитель Ford Focus совершила столкновение с локомотивом на железнодорожном переезде. Сорокашестилетняя женщина-водитель скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД) сообщает, что машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
"На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - подчеркивается в сообщении ГЖД.
ПроисшествияНовочебоксарскГорьковская железная дорогаFord Motor
 
 
