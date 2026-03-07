В Новочебоксарске иномарка столкнулась с локомотивом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Водитель иномарки погибла при столкновении с локомотивом на железнодорожном переезде в Новочебоксарске в Чувашии, сообщает МВД региона.
ДТП произошло в субботу около 10.20 мск на железнодорожном переезде по Шоршельскому проезду в Новочебоксарске.
"По предварительным данным, водитель Ford Focus совершила столкновение с локомотивом на железнодорожном переезде. Сорокашестилетняя женщина-водитель скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД) сообщает, что машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
"На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - подчеркивается в сообщении ГЖД.
