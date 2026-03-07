"Предлагали меняться": глава ПКР оценил форму сборной на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил, что дизайнеры подготовили яркую и красивую форму для сборной России к Паралимпийским играм в Италии, иностранцы на церемонии открытия просили подарить им комплект.

"Фантастическая, яркая форма. Вчера посмотрел на другие команды - у нас самая красивая. Дизайнерам Bosco удалось подготовить фартовую, успешную форму. Уже подходили, предлагали меняться - когда закончатся игры, подарите, продайте. Но, конечно, никому не отдам", - сказал Рожков журналистам.