"Предлагали меняться": глава ПКР оценил форму сборной на Паралимпиаде
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил, что дизайнеры подготовили яркую и красивую форму для сборной России к Паралимпийским играм в... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил, что дизайнеры подготовили яркую и красивую форму для сборной России к Паралимпийским играм в Италии, иностранцы на церемонии открытия просили подарить им комплект.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
"Фантастическая, яркая форма. Вчера посмотрел на другие команды - у нас самая красивая. Дизайнерам Bosco удалось подготовить фартовую, успешную форму. Уже подходили, предлагали меняться - когда закончатся игры, подарите, продайте. Но, конечно, никому не отдам", - сказал Рожков журналистам.