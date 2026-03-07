Названы самые популярные цветы в букетах россиян

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще всего выбирают пионовидные кустовые и французские розы, популярны они и в других мегаполисах, выяснили для РИА Новости эксперты маркетплейса цветов и подарков Flowwow.