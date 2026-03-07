Стоимость билета из Шри-Ланки в Москву подскочила до полумиллиона рублей

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Стоимость билета на самолет из Шри-Ланки в Москву на фоне ситуации на Ближнем Востоке доходит до полумиллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные сервисов по продаже билетов.