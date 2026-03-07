В Воронежской области за ночь сбили семь беспилотников

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Семь БПЛА уничтожены в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Гусев добавил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из воронежских СНТ повреждено окно на веранде частного строения, оперативные службы уже находятся на месте.