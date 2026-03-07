https://ria.ru/20260307/bespilotniki-2079182192.html
В Воронежской области за ночь сбили семь беспилотников
Семь БПЛА уничтожены в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T08:31:00+03:00
2026-03-07T08:31:00+03:00
2026-03-07T08:31:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
