Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
Бывший президент США Джо Байден похвастался, что забыл о российском лидера Владимире Путине больше, чем другие политики смогут узнать. РИА Новости, 07.03.2026
Байден похвастался, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем другие узнают
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден похвастался, что забыл о российском лидера Владимире Путине больше, чем другие политики смогут узнать.
"Я больше забыл о том, что делает Путин
и Си (глава КНР Си Цзиньпин
- ред.), чем эти парни и большинство узнают", - сказал Байден
на похоронах темнокожего пастора Джесси Джексона в Чикаго
.
Бывший президент хотел продолжить мероприятие воспоминаниями о встречах с российским руководством, которыми неоднократно делился, но передумал. "Я встречался с Путиным… Ладно..." - перешел к другим темам Байден.
Джесси Джексон - пастор и борец за гражданские права, в президенты он выдвигался дважды, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля, ему было 84 года.