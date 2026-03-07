Рейтинг@Mail.ru
Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают - РИА Новости, 07.03.2026
00:04 07.03.2026
Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
Бывший президент США Джо Байден похвастался, что забыл о российском лидера Владимире Путине больше, чем другие политики смогут узнать. РИА Новости, 07.03.2026
Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают

Байден похвастался, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем другие узнают

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден похвастался, что забыл о российском лидера Владимире Путине больше, чем другие политики смогут узнать.
"Я больше забыл о том, что делает Путин и Си (глава КНР Си Цзиньпин - ред.), чем эти парни и большинство узнают", - сказал Байден на похоронах темнокожего пастора Джесси Джексона в Чикаго.
Бывший президент хотел продолжить мероприятие воспоминаниями о встречах с российским руководством, которыми неоднократно делился, но передумал. "Я встречался с Путиным… Ладно..." - перешел к другим темам Байден.
Джесси Джексон - пастор и борец за гражданские права, в президенты он выдвигался дважды, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля, ему было 84 года.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Байден утверждает, что встречался с Путиным больше, чем любой другой лидер
28 февраля, 05:00
 
