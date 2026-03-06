Экс-депутат Рады объяснил нападки Зеленского на Орбана

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский по указке глобалистов усиливает нападки на венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Он также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет Орбану победить на выборах.
"Зеленский, понимая, что проигрыш Орбана ударит по репутации (президента США Дональда) Трампа, вместе с глобалистами получил такое задание: давайте, сделайте все, чтобы проиграл Орбан. Здесь двойная выгода - это удар по Трампу и плюс это один из лидеров страны, который трезвомыслящий, который понимает, что есть национальные интересы и, по сути, выступает против войны в Украине. И понятно, что он как руководитель неудобен", - считает собеседник агентства.
Как отмечает Олейник, против Орбана выступают американские демократы из-за его хороших отношений с Трампом, элиты Брюсселя в лице главы евродипломатии Каи Каллас, президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров. Руками Зеленского они оказывают давление на венгерское общество в преддверии выборов. Сам же Зеленский даже не скрывает, что Украина вмешивается в дела суверенного государства, подчеркивает собеседник агентства.
При этом экс-депутат Рады обратил внимание, что угрозы Зеленского сдать адрес Орбана боевикам из ВСУ – это заявления в силе "криворожского гопника", сделанные из злобы из-за заблокированного венгерской стороной кредита Киеву на фоне острой нехватки денежных средств.
"Какие возможны операции на территории чужого государства? Но я не исключаю такие, которые были проведены против премьер-министра Словакии (Роберта - ред.) Фицо", - отметил Олейник.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.