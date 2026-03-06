МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский по указке глобалистов усиливает нападки на венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.