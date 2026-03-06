https://ria.ru/20260306/vs-2078886590.html
США заявили об ударах по 200 целям в Иране за 72 часа
США заявили об ударах по 200 целям в Иране за 72 часа - РИА Новости, 06.03.2026
США заявили об ударах по 200 целям в Иране за 72 часа
Вооруженные силы США за последние 72 часа нанесли удары по примерно 200 целям в Иране, заявил командующий центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал... РИА Новости, 06.03.2026
США заявили об ударах по 200 целям в Иране за 72 часа
CENTCOM: ВС США за сутки нанесли удары по 200 целям в Иране за 72 часа