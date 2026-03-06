https://ria.ru/20260306/volgograd-2079078443.html
В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП
В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП - РИА Новости, 06.03.2026
В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП
Пьяный автослесарь в Волгограде, не имея прав на вождение, взял поставленную на ремонт машину клиентки, чтобы доехать до дома и, скрываясь от инспекторов ГАИ,...
В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП с 7 машинами
ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Пьяный автослесарь в Волгограде, не имея прав на вождение, взял поставленную на ремонт машину клиентки, чтобы доехать до дома и, скрываясь от инспекторов ГАИ, протаранил семь автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, 28 февраля сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Daewoo Matiz, но водитель проигнорировал полицейских и попытался скрыться.
"В ходе погони лихач, заехав во дворы, не справился с управлением и совершил столкновение с семью припаркованными автомобилями, после чего и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале
Как выяснили полицейские, 27-летний нарушитель работает автослесарем, и автомобиль, который клиентка сдала на ремонт, он взял, чтобы добраться с работы домой после употребления алкоголя. При этом он не имеет права управления транспортными средствами.
За многочисленные нарушения правил дорожного движения в отношении водителя инспекторы составили административные материалы. В полиции отметили, что на мужчину также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ
"Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".