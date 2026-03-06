В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП

ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Пьяный автослесарь в Волгограде, не имея прав на вождение, взял поставленную на ремонт машину клиентки, чтобы доехать до дома и, скрываясь от инспекторов ГАИ, протаранил семь автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, 28 февраля сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Daewoo Matiz, но водитель проигнорировал полицейских и попытался скрыться.

"В ходе погони лихач, заехав во дворы, не справился с управлением и совершил столкновение с семью припаркованными автомобилями, после чего и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале

Как выяснили полицейские, 27-летний нарушитель работает автослесарем, и автомобиль, который клиентка сдала на ремонт, он взял, чтобы добраться с работы домой после употребления алкоголя. При этом он не имеет права управления транспортными средствами.