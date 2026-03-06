Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП - РИА Новости, 06.03.2026
17:17 06.03.2026
В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП
Пьяный автослесарь в Волгограде, не имея прав на вождение, взял поставленную на ремонт машину клиентки, чтобы доехать до дома и, скрываясь от инспекторов ГАИ,... РИА Новости, 06.03.2026
волгоград
волгоградская область
россия
гибдд мвд рф
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
2026
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Автомобиль полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Пьяный автослесарь в Волгограде, не имея прав на вождение, взял поставленную на ремонт машину клиентки, чтобы доехать до дома и, скрываясь от инспекторов ГАИ, протаранил семь автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, 28 февраля сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Daewoo Matiz, но водитель проигнорировал полицейских и попытался скрыться.
"В ходе погони лихач, заехав во дворы, не справился с управлением и совершил столкновение с семью припаркованными автомобилями, после чего и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
Как выяснили полицейские, 27-летний нарушитель работает автослесарем, и автомобиль, который клиентка сдала на ремонт, он взял, чтобы добраться с работы домой после употребления алкоголя. При этом он не имеет права управления транспортными средствами.
За многочисленные нарушения правил дорожного движения в отношении водителя инспекторы составили административные материалы. В полиции отметили, что на мужчину также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".
Женщина угнала снегоуборочную машину в Москве. Видео МВД России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
