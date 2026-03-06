ВМС Шри-Ланки эвакуировали более 200 человек с иранского корабля "Бушер"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар - РИА Новости. ВМС Шри-Ланки эвакуировали 204 человека с борта иранского корабля "Бушер", ранее запросившего разрешение на вход в порты острова, сообщил представитель ВМС.
"В общей сложности 204 члена экипажа иранского военно-морского судна "Бушер", находившегося вблизи территориальных вод Шри-Ланки, были благополучно эвакуированы военно-морскими силами Шри-Ланки и доставлены в порт Коломбо", - заявило военно-морское ведомство Шри-Ланки.
Как отметил ранее президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке, с борта корабля будут эвакуированы 208 человек, в том числе входят 53 офицера, 84 курсанта, 48 старших матросов и 23 матроса. Впоследствии сам корабль "Бушер" с необходимым экипажем и в координации с ВМС Шри-Ланки будет доставлен в порт Тринкомали.
"Бушер" - второй иранский корабль, запросивший помощь ВМС Шри-Ланки. Ранее возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат "Дена", на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
