"Победа здравого смысла": федерация прокомментировала допуск волейболистов
"Победа здравого смысла": федерация прокомментировала допуск волейболистов - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Победа здравого смысла": федерация прокомментировала допуск волейболистов
Решение Европейской конфедерации волейбола (CEV) допустить молодежные сборные России до участия в европейских турнирах говорит о победе здравого смысла, заявил... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T09:58:00+03:00
2026-03-06T09:58:00+03:00
2026-03-06T09:58:00+03:00
"Победа здравого смысла": федерация прокомментировала допуск волейболистов
Всероссийская федерация волейбола поблагодарила CEV за допуск молодых атлетов