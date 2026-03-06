Васильев призвал наказать отказавшихся от участия в открытии Паралимпиады

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Международному паралимпийскому комитету (IPC) необходимо рассмотреть возможность жестко наказать страны, сборные которых отказались принимать участие в торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Италии, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских атлетов выступят на соревнованиях с национальной символикой. В знак протеста несколько стран отказались принять участие в церемонии открытия Игр.
"Я считаю, что отказ ряда стран участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии – это политический жест, он не несет в себе какую-то спортивную подоплеку. Об этом и спора быть не может. То, что сейчас происходит, – это вообще пародия на олимпийское и паралимпийское движение. Я думаю, что для наведения порядка и чтобы другим странам в будущем это было неповадно, надо эти страны дисквалифицировать. За то, что они нарушают общие принципы и правила паралимпийского движения", - сказал Васильев.
"Мне кажется, что это будет очень наглядно и очень поучительно для всех остальных. Потому что эти страны не могут игнорировать решение Международного паралимпийского комитета, членами которого они являются, о допуске спортсменов России с гимном и флагом. Если они игнорируют решение IPC, то могут написать заявление о выходе из этой уважаемой организации. IPC надо жестко ставить вопрос в этой ситуации. Потому что если сейчас это пройдет без последствий, то потом комитет захлебнется от всей этой глупости, мерзости и политиканства. Это политическая конъюнктура, в которую пытаются вовлечь IPC", - подчеркнул собеседник агентства.