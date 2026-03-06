Васильев призвал наказать отказавшихся от участия в открытии Паралимпиады

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Международному паралимпийскому комитету (IPC) необходимо рассмотреть возможность жестко наказать страны, сборные которых отказались принимать участие в торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Италии, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.